Zelenskyj sier Putin aldri vil endre seg. Han gjentok igjen budskapet om at Vesten må stå sammen for stanse Russland.

– Putin vil aldri endre seg. Vi må alle endre oss, slik at han eller andre aggressorer ikke vinner fram, sa Zelenskyj i sin tale tirsdag.

– Etter 2014 var det forsøk på å fryse krigen i Donbas. Det var flere innflytelsesrike garantister, Tysklands statsminister, Frankrikes president. Men Putin er et rovdyr som ikke er fornøyd med frossenprodukter, sa Zelenskyj.

Ber om hjelp i luften

Han mener vestlig bekymring for opptrapping har kostet Ukraina dyrebar tid.

– Enhver reduksjon i presset mot Russland innebærer en forlengelse av krigen, sa Zelenskyj videre. Han trakk fram fraværet av sanksjoner mot Russlands atomindustri som et tegn på vestlig svakhet.

Ett av målene med å reisen til Davos er å sikre fortsatt støtte fra USA, EU og andre vestlige land. Han understreket behovet for hjelp til å sikre luftrommet over Ukraina.

– Ukraina må ha herredømme over luften. Det kan vi klare, akkurat som vi klarte å sikre herredømmet over Svartehavet. Det vil åpne for fremskritt på bakken. Våre partnere vet hva som trengs og hvor mye, sa Zelenskyj.

Møtte Stoltenberg og Blinken

I Davos har han også møtt en rekke ledere på tomannshånd, blant dem Nato-sjef Jens Stoltenberg. Da ba Zelenskyj om fortgang i behandlingen av Ukrainas ønske om slutte seg til alliansen, og han sa han forventer et vedtak i løpet av året som bringer landet nærmere medlemskap.

Også overfor Stoltenberg understreket han hvor viktig det er å styrke Ukrainas luftforsvar og viste til russiske angrep mot flere byer i Ukraina den siste tiden.

USAs utenriksminister Antony Blinken lovet fortsatt støtte, samtidig som et forslag om nye bevilgninger til Ukraina står fast i Kongressen.

– Vi er fast bestemt på å fortsette vår støtte til Ukraina, og vi jobber veldig tett med Kongressen for å få orden på dette. Jeg vet at våre kolleger gjør det samme, sa Blinken til Zelenskyj.

EU: – Ingen plan B

Zelenskyj sier han har mottatt positive signaler fra EU om økonomisk støtte. Også de har slitt med å bli enige om en hjelpepakke etter at Ungarn satte foten ned i desember. Handelskommissær Valdis Dombrovskis sier unionen ikke har noen plan B.

– Akkurat nå må vi konsentrere oss om plan A og å få til en enighet, sa han på en pressekonferanse etter at Eus finansministre møttes tirsdag.

Plan A er å få til en enighet på det ekstraordinære EU-toppmøtet 1. februar om å bevilge 50 milliarder euro – rundt 565 milliarder kroner – i bistand og lån til Ukraina over fire år, noe som krever enstemmighet.

Ungarns statsminister Viktor Orban sier støtte til Ukraina ikke må gå utover EUs budsjett, men må holdes utenom. Den siste tiden har han kommet med signaler om at Ungarn kan snu – men bare hvis det blir snakk om årlige bevilgninger i stedet for en fireårspakke.

– Trenger langsiktig støtte

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen understreket på sin side Ukrainas behov for langsiktig og stabil støtte da hun talte i Davos tirsdag.

– Ukraina kan seire i denne krigen. Men vi må fortsette å styrke deres motstand. Ukraina trenger forutsigbar finansiering gjennom 2024 og utover, sa hun.