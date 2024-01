Blinken holdt likevel døra oppe for midlertidige endringer i forbindelse med løsning av konflikten.

– Hvis det er behov for midlertidige overgangsarrangementer for å løse konflikten, er det én ting. Men når det gjelder permanent status for Gaza i framtiden, har vi vært svært klare på at vi er imot innhogg i Gazas territorium, sa Blinken til pressen under et besøk i Nigeria.