Hendelsen fant sted i Siunik-regionen i sør.

– Enheter fra Aserbajdsjans væpnede styrker skjøt med håndvåpen mot armenske stillinger i nærheten av landsbyen Nerkin Hand, heter det i uttalelsen fra det armenske forsvarsdepartementet.

Det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet sier på sin side at armenske styrker to ganger hadde skutt mot landsbyen Kokhanabi i Tovuz-regionen i nordøst. Armenia nekter for dette.

De to landene utkjempet to kriger om regionen Nagorno-Karabakh, en på 1990-tallet og en i 2020, før en hurtig aserbajdsjansk offensiv i fjor endte med at området ble brakt under full kontroll av myndighetene i Baku. Området var dominert av en armensk folkegruppe, men de langt fleste – over 100.000 personer – har siden flyktet til Armenia.