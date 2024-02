Podesta er en politisk veteran i Washington, der han har hatt flere viktige, men mindre synlige roller under tre demokratiske presidenter. Han ble for alvor kjent for folk flest da han håndterte riksrettskrisen rundt daværende president Bill Clinton etter sistnevntes forhold til Monica Lewinsky.

Han har blant annet hatt oppsynet med Inflation Reduction Act – president Joe Bidens tiltakspakke for grønn investering, som både skal bidra til grønn omstilling og til å få fart på økonomien igjen etter pandemien.

Det skal han fortsette med, i tillegg til at han nå altså overtar ansvaret for USAs klimadiplomati og skal representere landet i internasjonal klimasammenheng, opplyser en tjenestemann i Det hvite hus.

– Podesta er en amerikansk statsmann, en innbitt forkjemper for dristig handling på klimafeltet og en leder som verden utvilsomt vil vite snakker på vegne av presidenten og har hans tillit, sier stabssjef Jeff Zients i Det hvite hus.

75-åringen overtar klimajobben i et valgår, der Biden etter alle solemerker kommer til å møte klimaskeptiker Donald Trump i november.