– Dessverre presser fienden på fra alle retninger, det er ikke en eneste del av byen vår som er så å si rolig. De stormer oss med svært mange styrker, sier ordfører Vitalij Barabasj til statlige medier.

En lokal tjenestemann sa tidligere denne uka at situasjonen i byen er svært kritisk, og at russiske styrker enkelte steder hadde brutt gjennom de ukrainske stillingene.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep, og tjenestemenn sier at ikke en eneste bygning i byen er intakt.

Russiske styrker har nesten omringet byen og har kontroll både i nord, øst og sør. Å erobre byen ville være en sjelden seier for Russland, snart to år etter at invasjonen ble innledet.