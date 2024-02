Avstemningen skjer på forespørsel fra den ungarske opposisjonen, heter det videre.

Det er imidlertid ikke klart om parlamentarikerne fra regjeringspartiet Fidesz, som har 135 av 199 medlemmer i forsamlingen, overhodet vil møte opp.

Sverige er, om lag to år etter at de søkte, nesten klar for å bli ratifisert som Nato-medlem. Bare Ungarn har til gode å godkjenne søknaden.

Onsdag 24. januar oppfordret Ungarns statsminister Viktor Orban landets nasjonalforsamling til å godkjenne Sveriges Nato-søknad. Det skjedde etter en telefonsamtale med Natos generalsekretær Jens Stoltenberg.