Rundt 50 leder og 100 ministre er ventet til den årlige konferansen, som holdes i den sørtyske storbyen fra 16. til 19. februar.

– For noen dager siden sa Vladimir Putin at han gjerne vil forhandle, bare ikke med den sittende ukrainske regjeringen. Det er med andre ord ingen reell vilje til å snakke. Derfor har vi sagt at vi ikke kommer til å invitere den russiske regjeringen, men vi inviterer russere fra ikke-statlige organisasjoner og eksilpolitikere, sier Christoph Heusgen, som leder konferansen.

Han fulgte samme linje i fjor, som var førte gang konferansen ble arrangert etter Russlands fullskalainvasjon av Ukraina.

– Når det gjelder Iran, hører vi fra Tysklands regjering og fra amerikanerne at det ikke er noen interesse for samtaler. Slik det ligger an, invitere vi kun iranere fra ikke-statlige organisasjoner, sier Heusgen.

Han sier samtidig at enkelte tyske partier ikke kommer til å bli invitert og nevner spesifikt ytre høyre-partiet Alternativ for Tyskland, som også var utestengt i fjor. Heller ikke nystiftede Sahra Wagenknecht-alliansen (BSW) er invitert. Begge partiene sitter i den tyske nasjonalforsamlingen.

Lenge var tradisjonen at alle partier som er representert i Forbundsdagen be invitert, men det gikk Heusgen altså bort fra da han i fjor ledede konferansen for første gang.