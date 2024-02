Presidenten døde på sykehus i hovedstaden Windhoek natt til søndag, kunngjorde visepresident Nangolo Mbumba, skriver avisen The Namibian på X/Twitter.

– Hans kone og barn var ved hans side, opplyste Mbumba.

Presidentens stab opplyste i forrige måned at han skulle starte behandling etter at det ble funnet kreftceller under en rutinemessig helsesjekk.

Geingob var Namibias tredje president siden landet fikk sin uavhengighet fra nabolandet Sør-Afrika i 1990.