Visepresident Kamela Harris ledet fredag an i motangrepene mot spesialetterforskningen av Bidens håndtering av fortrolige dokumenter, og i særdeleshet de avsluttende kommentarene om hans mentale tilstand.

Biden ble renvasket for mistanken om lovstridig håndtering av dokumenter fra sin tid som visepresident for Barack Obama.

Blant dokumentene er materiale om USAs politikk i Afghanistan og andre sensitive temaer som ble funnet på et kontor han hadde leid i Washington og hjemme hos ham i Wilmington i Delaware.

Ikke rettslige tiltak

Spesialetterforsker Robert Hur sier at Biden beholdt dokumentene etter at hans tid som visepresident var over og at dette er i strid med regelverket. Men Hur mener i sum at det ikke er grunnlag for rettslige tiltak.

Hur har også uttalt at Biden i samtaler med ham framsto «som en sympatisk, velmenende eldre herre med dårlig hukommelse». Blant annet heter det i rapporten at Biden ikke husker hvilke år han var visepresident, ei heller når sønnen Beau døde av en hjernesvulst.

Ved midnatt lokal tid, natt til fredag, forsvarte presidenten seg hissig med at hans hukommelse var aldeles utmerket, selv om han under pressekonferansen blant sammen presidentene i Mexico og Egypt. Han var dessuten rasende over at spesialetterforskeren kommenterte hans sønns død.

Politisk motivert

Visepresident Harris gikk høyt på banen i sin kritikk av omtalen av Biden.

– Bemerkningene om presidentens framtreden kunne ikke være mer feilaktig. Det er åpenbart snakk om politisk motivert omtale, sa Harris.

Hennes kommentar blir tolket som at Det hvite hus legger om strategien fra å kritisere selve rapporten til å stille spørsmål ved spesialetterforsker Hurs motivasjon. Talsperson Ian Sams betegnet fredag kommentarene til Hur som uberettiget og upassende kritikk og gikk langt i retning av å hevde at han gikk ut over sine fullmakter på grunn av den betente, polariserte situasjonen i amerikansk politikk.

Hur ble opprinnelig utpekt av tidligere president Donald Trump til å bli statsadvokat i Maryland i 2017. Bidens justisminister Merrick Garland utnevnte ham så til spesialetterforsker i den konkrete saken om dokumentene som ble funnet i Bidens forvaring.