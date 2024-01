– Vi ønsker ikke at avtalen skal undertegnes i sin nåværende form, sa den franske presidenten under et statsbesøk til Sverige tirsdag.

Macron mener blant annet at avtalen ikke pålegger importerte produkter fra den søramerikanske økonomiske alliansen Mercosur de samme reglene som gjelder i EU. Han har gitt beskjed til EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen om at det ikke er mulig å inngå avtalen nå på grunn av omfattende bondeprotester i flere EU-land, deriblant Frankrike og Tyskland.

EU-kommisjonen sier imidlertid at forhandlingene fortsetter om frihandelsavtalen.

Mandag og tirsdag satte bønder i Frankrike opp blokader på flere av motorveiene som leder inn til hovedstaden Paris.

De franske bøndene, som er EUs største landbruksprodusent, mener de ikke får godt nok betalt og at de utsettes for urettferdig konkurranse fra billig import.

EU og Mercosur, som i dag består av landene Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay og Uruguay, ble i 2019 enige om hovedtrekkene i en avtale etter å ha forhandlet i to tiår, men klarte ikke å enes om de siste detaljene.