I en uttalelse fra Georgias innenriksdepartement heter det at gjerningsmannen ble pågrepet på stedet, og at han ble født i 1988.

Videre heter det at gjerningsmannens onkel er blant de drepte, og at den sårede er hans søskenbarn. Rustavi ligger rundt to mil sørøst for hovedstaden Tbilisi.

Masseskytinger er relativt sjeldne i Georgia, men i januar 2023 skjøt og drepte en ekssoldat seks mennesker, blant dem seg selv, og såret fem andre.