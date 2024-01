Innenrikskomiteen i Representantenes hus besluttet tirsdag etter lengre debatt å anbefale at Mayorkas stilles for riksrett, tiltalt for «på systematisk og forsettlig vis» å ha nektet å håndheve føderale innvandringslover.

Beslutningen om å anbefale riksrett for en sittende statsråd er høyst uvanlig ettersom dette ikke har skjedd på nesten 150 år i USA.

De 18 republikanerne i komiteen stemte for, mens de 15 demokratene stemte imot beslutningen.

– Vi kan ikke lenger tillate at denne mannen forblir i posten, sier innenrikskomiteens leder, republikaneren Mark Green.

Den endelige beslutningen om å stille Mayorkas for riksrett må opp til avstemning i Representantens hus. Det kan skje alt i neste uke.

Dersom Representantenes hus stemmer for, blir saken oversendt til Senatet som tar endelig stilling til kravet.

Demokratene kaller anklagene mot Mayorkas for grunnløse og riksrett-kravet for ledd i et politisk spill fra Republikanerne som vil gjøre innvandring til en sentral sak i valgkampen.