Etter at Russlands president Vladimir Putin beordret en fullskala invasjon av nabolandet i februar 2022, innførte EU sanksjoner mot russiske tjenestepersoner og forretningsmenn, blant dem Abramovitsj. I tillegg ble russiske verdier verdt hundrevis av milliarder dollar frosset.

Abramovitsj forsøkte å få dette omgjort, men EU-domstolen i Brussel avviste begjæringen og også Abramovitsjs krav om kompensasjon.

Domstolen pekte på Abramovitsj bånd til det russiske stålselskapet Evraz og at stål har vært en viktig inntektskilde for russiske myndigheter.

Abramovitsj, som også har israelsk statsborgerskap og lenge var eier av den engelske fotballklubben Chelsea, ble en av verdens mektigste forretningsmenn etter Sovjetunionens sammenbrudd i 1991. Forbes anslo tidligere formuen hans til 9,2 milliarder dollar.

I en uttalelse på Abramovitsjs vegne heter det at han er skuffet over avgjørelsen.

Han mener at flere EU-rådets argumenter for sanksjonene mot ham med i betraktningen, blant annet at han skal ha gjort profitt på Russlands politikk, ikke har rot i virkeligheten, og at EU-domstolen ikke har tatt dette med i betraktning.

- Herr Abramovitsj har ikke muligheten til å påvirke avgjørelsene til noen regjeringer, ei heller Russland, og har på ingen måte gjort fortjeneste på Ukraina-krigen, heter det i uttalelsen.