Zumas beslutning ses som et tegn på voksende splittelse i African National Congress (ANC) foran valget.

Ekspresidenten har tidligere kommet med sterk kritikk av sin etterfølger Cyril Ramaphosa. Zuma mener den nye presidenten mislykkes som leder og sviker partiet med sin holdning mot korrupsjon.

Zuma gjentok kritikken lørdag, og pekte blant annet på at partiets tidligere generalsekretær ble ekskludert etter at han ble funnet skyldig i brudd på partivedtektene.

– Det ANC jeg kjenner fokuserte aldri på å ekskludere medlemmer uten å sette i gang en skikkelig prosess for å finne ut om det var en passende reaksjon, sa Zuma.

Han nevnte også problemer med strømforsyningen i landet og la skylden på dårlig økonomistyring fra Ramaphosas side.

– Jeg har bestemt at jeg verken kan eller vil drive valgkamp for Ramaphosas ANC i 2024. Min samvittighet forbyr meg å lyve for det sørafrikanske folket, sa Zuma, og føyde til at han vil stemme på det nystartede partiet Umkhonto Wesizwe.

Zuma sier han likevel fortsetter å være ANC-medlem.