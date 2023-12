Dronene har blitt svært viktige i krigen mot Russland. Både Russland og Ukraina bruker droner aktivt til å kartlegge posisjoner på slagmarken og slippe eksplosiver. De blir også brukt som målstyrte bomber som krasjer inn i fiendtlige mål.

Angrepsdronene skal ha mellomlang og lang rekkevidde. Minst 1000 av dronene skal ha rekkevidde på over 1000 kilometer, ifølge Aleksander Kamysjin, landets industriminister.

Angrepsdroner er blant annet større ubemannede fartøyer med vinger. FPV-droner styres ofte av en operatør med VR-briller og fjernkontroll. Disse dronene skal både bruker overvåking og angrep.

– Alle produksjonsfasiliteter er klare, sier Kamysjin.

Dronekrigen har utløst et våpenkappløp mellom de to landene, og Ukraina planlegger å ta i bruk kunstig intelligens for å bli bedre på å peke ut russiske mål.

Ukrainske tjenestepersoner opplyser til AFP at militæret trenger mellom 100.000 og 120.000 droner i måneden.

– Våre soldater vil få ukrainskproduserte droner i sine brigader, sa president Volodymyr Zelenskyj tirsdag.