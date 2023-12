– De forgifter blodet til hele landet vårt. De forgifter våre psykisk helseinstitusjoner og fengsler over hele verden. Ikke bare i Sør-Amerika, ikke bare i de tre eller fire landene vi tenker på, men i hele verden kommer de inn i landet vårt fra Afrika og Asia, sa den tidligere presidenten, melder Politico.

Ordene falt under et folkemøte i byen Durham i delstaten New Hampshire lørdag i forbindelse med valgkampen til presidentvalget neste år.

President Joe Bidens valgkampkampanje anklager Trump for å bruke samme retorikk mot innvandrere som Adolf Hitler brukte mot jøder under andre verdenskrig.

– I kveld gjorde Donald Trump det klart hvem sine forbilder er, da han gjentok ordene til Adolf Hitler, roste Kim Jong-un og siterte Vladimir Putin mens han stiller som president med et løfte om å regjere som en diktator, og true det amerikanske demokratiet, sa talsperson for Bidens 2024-kampanje, Ammar Moussa.