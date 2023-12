– Dette er gode nyheter. Den beste julegaven vi kunne fått, sier vulkanolog Thorvaldur Thordarson til Rúv.

Sammen med kollega Armann Hoskuldsson sier han at de ikke lenger ser vulkansk aktivitet i området, selv om det fortsatt er glør der. Ifølge landets meteorologiske institutt er det ennå mulig at lavastrømmen renner under bakken og at nye sprekker kan oppstå.

Utbruddet nord for fiskelandsbyen Grindavik startet mandag kveld, etter en rekke kraftige jordskjelv.

En fire kilometer lang sprekk åpnet seg i bakken, og enkelte steder sprutet lavaen opptil 100 meter opp i luften. Utbruddet beskrives som mange ganger kraftigere enn tidlige utbrudd på halvøya Reykjanes de siste årene.

Torsdag har både innbyggere og mediene fått slippe inn i Grindavik mellom klokken 7 og 16, men ingen får lov til bo der ennå.