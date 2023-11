Amerikanerne har også sendt en advarsel til India der de uttrykker bekymring for at indiske myndigheter var involvert i drapsplanene, skriver Financial Times og viser til flere kilder med kjennskap til saken. Kildene, som har bedt om å ikke bli navngitt, sier de ikke vet om planene ble skrinlagt som følge av varselet til indiske myndigheter eller om FBI grep inn mot ett opplegg som allerede var i gang.

En person med kjennskap til situasjonen sier den amerikanske protesten ble overlevert etter at Indias statsminister Narendra Modi var på statsbesøk i USA i juni.

Målet for den påståtte likvideringsplanen var advokaten Gurpatwant Singh Pannun. Den canadisk-amerikanske sikhen jobber for Sikhs for Justice, en gruppe i USA som er del av en bevegelse som jobber for opprettelsen av Khalistan, en uavhengig stat for sikher.

USA har informert noen av sine allierte om planene etter at en indisk-canadisk sikh-separatist ble skutt og drept i Vancouver i juni. I september sa statsminister Justin Trudeau at det var «troverdige påstander» som koblet indiske myndigheter til drapet på Hardeep Singh Nijjar.