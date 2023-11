Avisa viser til personer med kjennskap til saken. Det vil i så fall være det første vedvarende avbruddet i konflikten.

Til nyhetsbyrået Reuters sier en talsperson for Det hvite hus at det ennå ikke er inngått noe avtale. Vedkommende forteller at USA fortsetter å «jobbe hardt for å få på plass en avtale mellom Israel og Hamas».

Ifølge Washington Post skal det i første omgang være snakk om 50 eller flere gisler som skal løslates i puljer hvert døgn. Dette kan ifølge avisa skje i løpet av de kommende dagene. Det skal dreie om gisler som er kvinner og barn.

Hvor mange av de 239 gislene som omfattes, er ikke klart.

Avisa henviser til en avtale på seks sider, der det heter at alle parter i konflikten skal stanse kamphandlinger i minst fem dager.

Utkastet skal ha blitt satt sammen i løpet av uker med samtaler i Qatars hovedstad Doha. Washington Post skriver at blant representanter for Israel, USA og Hamas representert ved meklere fra Qatar har deltatt og viser til diplomatkilder. Det skal imidlertid ha vært uklart fram til nå om Israel ville gå med på en pause i militæroffensiven på Gazastripen.

For å passe på at avtalen overholdes, skal det ifølge avisa brukes overvåking fra lufta. Planen er også å få inn store mengder humanitær hjelp.