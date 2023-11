Saken knytter seg til angrep med kjemiske våpen i 2013, sier en kilde ved en Paris-domstol og en av saksøkerne til AFP.

Assad er også mistenkt for medvirkning til krigsforbrytelser for angrepene, som drepte mer enn 1400 personer nær Damaskus i august 2013.

Assads regime er anklaget for å stå bak angrepet, men nekter for dette.

Domstolen har også utstedt arrestordrer for Assads bror Maher og to generaler i den syriske hæren. Domstolen har en egen avdeling for forbrytelser mot menneskeheten, som har etterforsket de kjemiske angrepene siden 2021.

Frankrike har påtatt seg en verdensomspennende jurisdiksjon for påståtte krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten.