Hele nabolag ligger i grus. Hjem, skoler og sykehus har blitt fullstendig ødelagt av luftangrep og stridsvogner. Noen bygninger står fortsatt, men på de fleste er bare fundamentet igjen.

Nesten én million palestinere har flyktet fra kamphandlingene nord på Gazastripen, inkludert fra Gaza by etter at kampene trappet seg opp på bakken. Når krigen tar slutt, vil enhver lettelse raskt bli overskygget av omfanget av katastrofen og hva det betyr for palestinernes framtid.

Hvor skal de bo? Hvem skal ha makten på Gazastripen og sørge for at det igjen går an å leve der?

13.000 drept

– Jeg vil hjem selv om jeg må sove i ruinene av huset mitt, sier Yousef Hammash, en hjelpearbeider i Flyktninghjelpen som har flyktet fra flyktningleiren Jabalia til fordel for det sørlige Gaza.

– Men jeg ser ingen framtid for barna mine her.

Det israelske militærets bruk av kraftige eksplosiver i tettpakkede boligområder – som Israel beskriver som uunngåelig da de hevder Hamas bruker sivile bygninger som dekning for sine baser – har så langt drept over 13.000 palestinere og ført til enorme ødeleggelser.

Hamas avviser Israels påstand, og anklager dem for å hensynsløst bombe sivile.

– Da jeg dro, klarte jeg ikke kjenne igjen hvilken gate eller veikryss jeg passerte, forteller Mahmoud Jamal. Han er en 31 år gammel drosjesjåfør som har flyktet fra hjembyen Beit Hanoun nord på Gazastripen.

– Spøkelsesby

I løpet av de sju ukene siden Hamas' terrorangrep mot Israel 7. oktober, har israelske styrker brukt mer ammunisjon i luftangrep mot Gazastripen enn USA gjorde i noe år i kampen mot IS, ifølge den London-baserte konfliktmonitoren Airways.

USAs luftangrep mot IS har av FN blitt ansett som de dødeligste siden andre verdenskrig.

I Israels kornete opptak fra luftangrep rettet mot Hamas-tunneler, utsletter bombene alt i sikte. Videoer fra Hamas' militære fløy viser soldater utstyrt med granater som går gjennom røykfylte gater. Bulldosere rydder vei for stridsvogner.

– Nord-Gaza har blitt omgjort til en stor spøkelsesby. Folk har ingenting å reise tilbake til, sier Mkhaimer Abusada, en statsviter ved Azhar-universitetet i Gaza by. Han har flyktet til Egypt.

Hjemløse

Omtrent halvparten av alle bygningene nord på Gazastripen har blitt skadd eller ødelagt, ifølge en analyse av satellittdata gjort av Oregon State University i USA. FN anslår at 1,7 millioner personer har blitt gjort hjemløse.

– Det vil ende med at fordrevne mennesker må bo i telt i lang tid, sier Raphael Cohen, statsviter ved forskningsgruppen Rand.

Krigen har satt 27 av 35 sykehus over hele Gazastripen ut av drift, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Ødeleggelsen av annen kritisk infrastruktur vil også få konsekvenser i årene som kommer.

– Bakerier og kornmøller er ødelagte, det samme med landbruk, vann og sanitæranlegg, sier Scott Paul ved Oxfam i USA.

– Du trenger mer enn fire vegger og et tak for at et sted skal være beboelig. Og i mange tilfeller har ikke folk en gang det.

Krater og kollaps

FN anslår at over 41.000 hjem – 45 prosent av Gazas totale boligmasse – er for ødelagt til å kunne bo i, over hele Gazastripen.

– Alt som lå igjen hjemme da jeg dro, var lik og ruiner, sier Mohammed al-Hadad, en 28 år gammel festplanlegger som flyktet fra Shati-flyktningleiren langs kystlinjen i Gaza by.

I Shati er det 14.000 tilfeller av krigsødeleggelser, viser satellittdata – alt fra krater fra luftangrep til kollapsede bygninger.

Den sørlige delen av Gazastripen har blitt spart for de verste luftangrepene, viser satellitt-dataanalysen. Men det er i endring. De siste to ukene viser dataene en økning i ødeleggelser i byen Khan Younis. Innbyggere sier at det israelske militæret har overøst østlige deler av byen med evakueringsadvarsler.

Israel ber de som er i det sørlige Gaza om å flytte seg igjen, mot et område kalt Muwasi langs kysten.

Våpenhvile

Fredag trådte en fire dager lang våpenhvile mellom Israel og Hamas i kraft. Den skal åpne for at nødhjelp får slippe inn til den beleirede Gazastripen mens israelske gisler og palestinske fanger blir frigitt.

Men fordrevne palestinere mener fire dager ikke vil være nok.

– Dette er vår nakba, sier den 32 år gamle journalisten Tareq Hajjaj, og referer da til masseflyttingen av anslagsvis 700.000 palestinere under krigen i 1948, som oppsto da Israel som stat ble opprettet.

Selv om palestinerne offentlig avviser tanken om å bli flyttet ut av Gaza, innrømmer noen av dem privat at de ikke kan bli værende, selv etter at krigen er slutt.

– Vi kommer aldri hjem. De som blir her vil være i den mest forferdelige situasjonen de kunne tenke seg, sier Hajjaj.

– Død og ødeleggelse

Det kan ta flere tiår å gjenoppbygge Gazastripen, og det er uklart hvem som skal ta på seg oppgaven. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det israelske militæret skal gjenopprette sikkerheten, mens USA presser på for at de palestinske selvstyremyndighetene på Vestbreddens kal ta over.

Til tross for krigens forferdeligheter, håper Yasser Elsheshtawy, professor i arkitektur ved Columbia-universitetet i USA, at gjenoppbygging kan gjøre Gazas falleferdige flyktningleirer og forringede infrastruktur til noe mer beboelig.

Han ser også for seg en bebyggelse som er mer rettferdig og human, med rom for parker og strandpromenader. Palestinere sier imidlertid at det ikke bare er knuste bygninger som å bygges opp igjen, men også et traumatisert samfunn.

– Gaza har blitt et veldig skummelt sted, sier statsviter Abusada.

– Det vil alltid være fullt av minner om død og ødeleggelse.