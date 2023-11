Sammen tok de to republikanerne turen til den lille byen Edinburg i Texas for å snakke med soldater fra nasjonalgarden og andre sikkerhetsstyrker som bevokter grenseområdet.

Texas føler trykket fra migrantbølgen, og besøket var ment som en påminnelse om Trumps planer om å fornye kampen mot ulovlig innvandring dersom han blir valgt til president i 2024.

Guvernør Abbott sa at president Joe Bidens grensepolitikk truer lokalsamfunn over hele USA. Han ga Trump ros for at grensepasseringene var på sitt laveste på flere tiår under hans første periode i Det hvite hus.

– Jeg er her for å fortelle dere at USA umulig kan fortsette med Biden som president. Vi trenger en president som kan sikre grensen, sa Abbott.

En fornøyd Trump sa at han følte seg beæret og at verken Abbott eller andre skal behøve å bekymre seg for grensen, det være seg i Texas, Arizona eller noe som helst annet sted, dersom han blir valgt.

Siden Biden tok over i januar 2021, har amerikanske grensemyndigheter gjort over fem millioner arrestasjoner av migranter som tar seg ulovlig over grensen.