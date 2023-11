Det amerikanske justisdepartementet mener 52 år gamle Nikhil Gupta planla å likvidere en amerikansk statsborger i New York, heter det i den nylig offentliggjorte tiltalen.

Målet for attentatet skal være leder for en organisasjon som kjemper for at delstaten Punjab skal bryte ut av India. Godt over halvparten av befolkningen der er sikher.

I tillegg står det at en embetsmann i det indiske statsapparatet ledet planen fra India og ga ordre til Gupta og andre.

Gupta bor i India til vanlig, men var i Tsjekkia da han ble pågrepet på en utleveringsordre fra USA.

I forrige uke sa USA at de ser alvorlig på planer om å likvidere en sikh-separatist på amerikansk jord, og at de hadde tatt opp saken med India.

Ifølge avisen Financial Times er det Gurpatwant Singh Pannun, en amerikansk og canadisk statsborger, som var målet.

Ifølge tiltalen hadde Gupta sagt til amerikanske etterretningsfolk at det ikke var noen grunn til å vente med å gå til aksjon mot et mål i New York.

Nylig ble en canadisk sikh ble drept i Vancouver i juni. Dette drapet forårsaket en diplomatisk krise mellom Canada og India i september, da statsminister Justin Trudeau koblet indiske myndigheter til hendelsen.

En talsperson for indiske myndigheter sier India tar saken alvorlig, og at landene har delt noe informasjon med hverandre.