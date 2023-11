Hamas hevdet onsdag at tre israelske gisler, inkludert en 10 måneder gammel baby, ble drept i et tidligere israelsk luftangrep på Gazastripen.

IDF sier de nå sjekker om det stemmer at 10 måneder gamle Kfir Bibas, hans 4 år gamle bror Ariel Bibas og deres mor Shiri Bibas, som ble bortført under Hamas' angrep på Israel 7. oktober, er døde. Men de understreker at Hamas er ansvarlige for hendelsen.

– Hamas er helt og holdent ansvarlig for sikkerheten til alle gisler på Gazastripen, heter det i en uttalelse fra IDF.

Det er den væpnede grenen av Hamas, Al-Qassam-brigadene, som hevder at de tre gislene er døde. Lignende påstander fra Hamas har imidlertid tidligere vist seg å være usanne. En eldre israelsk kvinne som først ble erklært død av gruppen, ble løslatt i live.

Familien til de tre israelerne kom tirsdag med en følelsesladd appell til offentligheten og ba om en umiddelbar løslatelse. Videoer av at den livredde moren og barna hennes blir kidnappet, har spredt seg verden over etter Hamas-angrepet.

IDF har nylig uttalt at Hamas overleverte de tre gislene til en annen militant gruppe og at de holdes i Khan Younis sør på Gazastripen.