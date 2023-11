Planen er å bruke en teknikk som kalles rottehulls-gruvedrift, og grave for hånd for å rydde stein og grus de gjenstående ni meterne inn til arbeiderne.

Temperaturene er synkende i det avsidesliggende fjellområdet i delstaten Uttarakhand, der tunnelåpningen kollapset og sperret inne 41 arbeidere for litt over to uker siden.

Redningsarbeidet har gått sakte framover og blitt forsinket på grunn av ras og gjentatte problemer med det tunge boreutstyret.