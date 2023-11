Lista er offentliggjort av justisdepartementet i Israel onsdag.

Avtalen som er inngått mellom Israel og Hamas, skal innebære at 50 gisler løslates over en periode på fire dager. I denne perioden skal krigshandlingene stanses. 150 palestinske fanger skal også settes fri av Israel, ifølge Hamas. Noen forklaring på hvorfor listen over fanger som skal løslates tilsynelatende omfatter 300, er ikke gitt.

Listen ble offentliggjort for å ta høyde for rettslige stevninger i siste liten.

Det er ikke kjent når avtalen skal tre i kraft. Qatar meldte klokka halv fem norsk tid at starttidspunktet for avtalen skal kunngjøres innen 24 timer.

Ifølge Al Jazeera er det sannsynlig at de første gislene og fengslede blir sluppet fri torsdag eller fredag. Det er Qatar som har stått for meglingen, og USA har også deltatt.

300 person