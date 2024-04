Sammen med anestesilegen Fadi Kabbouli, ortopeden Odd Arild Ågedal og operasjonssykepleieren Alice Skår ankom Geir Stray Andreassen i helgen Al-Awda-sykehuset i Jabalia-leiren nord på Gazastripen.

– Det er nærmest Hiroshima, forteller han til NRK.

Mens de israelske angrepene fortsetter sør på Gazastripen, der over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere har søkt tilflukt, er situasjonen roligere i nord, ifølge Stray Andreassen.

– Det er liten militær aktivitet, men nødhjelpen kommer ikke fram. Det er det største problemet i nord, det er litt bedre tilgang på mat i sør, sier han.

Utbombet

26 av de 36 sykehusene på Gazastripen er ifølge FN ødelagt i israelske angrep, mens de gjenværende ti er overfylte.

Al-Awda-sykehuset i Jabalia, der det norske helseteamet fra hjelpeorganisasjonen Norwac er på plass, er et av dem som fortsatt behandler pasienter.

– De to øverste etasjene er ødelagt, er utbombet, men operasjonsstuen fungerer og sengeposten fungerer. Det er selvfølgelig redusert drift, forteller Stray Andreassen.

Færre med akutte skader

I januar var han og et annet Norwac-team stasjonert ved det europeiske sykehuset i byen Khan Younis sør på Gazastripen. Der mottok de en jevn strøm av palestinere som var såret i israelske angrep.

Al-Awda-sykehuset mottar færre med akutte skader, forteller Stray Andreassen.

– Det er jo krigsskader vi opererer, men ikke de akutte skadene som vi hadde da jeg var på det europeiske sykehuset i januar, forteller han.

Bombingen har avtatt her. Det var bare to bomber på morgenkvisten, for her er det ferdigbombet, sier han.