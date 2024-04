– Styrkene trekkes ut og gjør seg klar for sine neste oppdrag. Vi så eksempler på slike oppdrag i Shifa-operasjonen, slik blir det også i framtidige oppdrag i Rafah-området, sa Gallant under et møte med israelske offiserer ifølge en uttalelse fra hans kontor.

Den israelske regjeringen har i flere uker varslet om en planlagt Rafah-offensiv. Over 1,5 millioner palestinere befinner seg der etter at mesteparten av kyststripens befolkning er drevet på flukt fra israelske angrep.

Tidligere søndag kunngjorde det israelske militæret (IDF) at de fleste israelske soldatene er trukket tilbake fra de sørlige områdene på Gazastripen.

– IDFs 98. divisjon har fullført oppdraget sitt i Khan Younis. Divisjonen har forlatt Gazastripen for å samle krefter og forberede seg på videre oppdrag, het det i en kunngjøring fra IDF.

Det gjelder alle soldater i tre av fire brigader, ifølge The Jerusalem Post. Den gjenværende brigaden, som trolig teller flere tusen soldater, skal være på plass for å hindre at palestinere drar nordover, ifølge militærradioen som avisen siterer.

FN, USA og en rekke andre land har advart Israel mot å invadere Rafah. Statsminister Benjamin Netanyahu holder imidlertid fast på at byen må invaderes for at Israel skal klare å beseire Hamas.