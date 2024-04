Tre av de sju hjelpearbeiderne, som alle jobbet for organisasjonen World Central Kitchen, var britiske statsborgere.

Hjelpearbeiderne ble drept i et israelsk luftangrep da de losset tonnevis av mat som skulle deles ut i byen Deir al-Balah sentralt på Gazastripen tirsdag.

En rekke land har fordømt angrepet, som Israel hevder var «utilsiktet». Storbritannias statsminister Rishi Sunak er blant verdenslederne som har bedt Israel om å gi svar på hvordan det kunne skje.

Andrew Mitchell, som er statssekretær med ansvar for utvikling og Afrika, sier at han også anmodet Israel til å granske hendelsen i møtet med ambassadør Tzipi Hotovely tirsdag ettermiddag.

– Jeg ba om en rask og åpen etterforskning, som deles med det internasjonale samfunnet, og at Israel tar fullt ansvar for hendelsen, sier Mitchell.

Britene har også tatt til orde for at Israel øker den humanitære tilgangen til Gazastripen, som har vært under konstante angrep siden Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober i fjor.