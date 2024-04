Båten forliste i Middelhavet rundt 55 kilometer sørøst for Lampedusa, ifølge den italienske kystvakta. Om bord var mer enn 30 migranter.

Til tross for vanskelige forhold ble mange av dem hentet opp, ifølge kystvakta. Noen migranter døde imidlertid av nedkjøling på vei til Lampedusa. 23 overlevende ble talt opp da de kom fram til den italienske øya, som ligger mellom Sicilia og Tunisia.

Omstendighetene rundt ulykken og akkurat hvor mange som var om bord båten, er uklart. Det er også uklart hvor båten kom fra.

Nabolandene Tunisia og Libya er de vanligste utreisestedene i Nord-Afrika for mange tusen migranter som hvert år risikerer livet for å ta seg til Europa over Middelhavet.

I fjor omkom eller forsvant minst 3.105 mennesker da de forsøkte å krysse Middelhavet på vei til Europa, ifølge Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).