Bekreftelsen kommer fra Guinness rekordbok.

Tinniswood overtar tittelen fra Juan Vicente Pérez. Venezuelaneren døde tidligere denne måneden, 114 år gammel. Den nest eldste, japanske Gisaburo Sonobe, døde 31. mars, 112 år gammel.

Tinniswood ble født i Liverpool 25. august, bare måneder etter at Titanic sank. Han har opplevd to verdenskriger og tjenestegjorde i den britiske hæren under andre verdenskrig.

Ifølge den pensjonerte regnskapsføreren er moderasjon nøkkelen til et sunt liv. Han røyker aldri, drikker sjelden og følger ingen spesiell diett – bortsett fra fish and chips til kveldsmat hver fredag.

– Hvis du drikker for mye og spiser for mye, eller går for mye – hvis du gjøre for mye av noe som helst – kommer du etter hvert til å lide, sier Tinniswood.

– Men til slutt handler det om ren flaks. Du lever enten lenge eller kort, og du kan ikke gjøre mye med det, fortsetter han.

Verdens eldste kvinne, og eldste person, er 117-årige Maria Branyas Morera fra Spania.