Etterspørselen etter myggspray har blitt så høy at mange butikker er utsolgt. Nesten ingen butikker i hovedstaden Buenos Aires har myggspray, og enkelte kjøper det på internett for opp mot ti ganger butikkpris.

Den argentinske regjeringen har derfor lettet på importrestriksjoner for myggspray og lovet å øke produksjonen innenlands.

Det er registrert mer enn 230.000 tilfeller av sykdommen i årets sesong, langt over den tidligere toppnoteringen på 130.000 fra i fjor, viser offisielle tall.

Sykdommen kan ha milde symptomer som kvalme, utslett og kroppssmerter, mens en mer sjelden og alvorlig form, som er særlig farlig for spedbarn og gravide, kan gi interne blødninger og potensielt føre til dødsfall.

Tidligere og mer utbredt smitte

Smitten skyter ofte fart sent på sommeren rundt mars-april, men den begynte langt tidligere denne gangen.

– Økningen i antall mygg på slutten av våren kommer tidligere og tidligere, sier biologiforsker Sylvia Fischer ved Argentinas nasjonale råd for vitenskapelig og teknisk forskning (CONICET).

I tillegg ser man nå sykdommen mer i de kjøligere regionene lenger sør i Argentina, ifølge Fischer.

– Dette er steder der man for noen få år siden ikke hadde sykdommen, sier hun.

Hun legger til at dette er i tråd med en regional trend der myggsesongen forlenges av varmere temperaturer. Nylige byger med styrtregn over Buenos Aires har også ført til ideelle forhold for myggens formering.

Krisetiltak i Peru

Også i Peru har utbruddet skapt trøbbel. Landets regjering kunngjorde denne uka at den har godkjent en krisepakke med ekstraordinære økonomiske tiltak for å slå ned det store denguefeber-utbruddet, som eksperter sier blir gjort verre av klimaendringene.

Ifølge det peruanske helsedepartementet var det torsdag registrert 117 dødsfall av sykdommen til nå i år, opp fra 33 i samme periode i 2023. Også antall mistenkte tilfeller har tredoblet seg til rundt 135.000.

Denne uka er det gjennomført desinfeksjon i fattige nabolag rundt om i hovedstaden Lima, blant annet ved gravlunder. Myggen har vist seg å formere seg i vannet som samler seg i vaser som settes fram til ære for de døde.

Tilpasser seg klimaendringene

Eksperter ser mørkt på tallene i Peru, fordi de viser at Aedes Aegypti-myggen, som bærer sykdommen, evner å spre seg til områder der det tidligere ikke er blitt påvist denguefeber. Flest tilfeller er registrert kystområdene og nord i Peru, inkludert i Lima.

– Myggen har tilpasset seg klimaendringene og formerer seg i et raskere tempo enn før, sier epidemiolog Augusto Tarazona ved Universitet i Lima til Reuters.

Målt mot de respektive landenes befolkningstall, har Peru med en smitterate på 330 tilfeller per 100.000 mennesker både høyere smitte- og dødstall enn i både Brasil og Argentina.

– Vi er i en kritisk situasjon i Latin-Amerika, sier Tarazona.