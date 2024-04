Poulsen sier at han ikke lenger har tillit til Lentfer, men han vil ikke gå inn på detaljer om hvorfor, skriver Ritzau. Generalmajor Michael Hyldgaard blir midlertidig forsvarssjef.

Bakteppet er flere tekniske feil på den danske fregatten Iver Huitfeldt. Saken ble kjent gjennom mediet Olfi, som skrev at fregatten under et droneangrep i Rødehavet 9. mars opplevde systemsvikt og at ammunisjonen skipet hadde, var defekt.