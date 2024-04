42-åringen er funnet skyldig i å ha hjulpet gjerningsmannen med å gjennomføre terrorplanene ved å skaffe ham våpen.

Men til tross for at han var klar over terrorplanene, anser ikke retten i Paris ham som en direkte medsammensvoren. Dommen kan ankes.

Fem mennesker ble drept og elleve såret da en mann begynte å skyte rundt seg på et populært julemarked i Strasbourg i Frankrike 11. desember 2018.

Ekstremistgruppen IS tok på seg ansvaret for angrepet, og gjerningspersonen hadde i et videoopptak i forkant av skytingen sverget troskap til dem. Han ble selv skutt og drept av fransk politi to dager etter terrorangrepet.

Siden februar har det pågått en større rettssak mot fire menn, som alle er tiltalt for å ha hjulpet gjerningsmannen med anskaffelse av våpen.

Retten har dømt to av de tiltalte, som også hjalp til med å skaffe våpen, men ikke visste om terrorplanene, til fengselsstraffer på fire og fem år.

Siden de to allerede har tilbrakt lang tid i varetektsfengsling, er resten av dommen deres betinget eller kan sones med fotlenke i husarrest. Den fjerde tiltalte ble frifunnet.