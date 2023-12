Dermed blir beslutningen om et slikt system utsatt. Frykt for smutthull i regelverket var en av grunnene til at det ikke ble enighet, skriver Climate Home News.

Mens USA angivelig ønsket å få systemet raskt på plass, skal EU og afrikanske og latinamerikanske land ha vært bekymret for at reglene ikke ble strenge nok.

Og hvis reglene er mangelfulle, øker risikoen for handel med kvoter som ikke reelt sett bidrar til kutt i klimautslipp.

Reglene for kvotehandel er ett av en rekke temaer det er blitt forhandlet om i Dubai. Et av de andre temaene er «den globale gjennomgangen».

En offisiell respons på gjennomgangen ble vedtatt onsdag. Det er i dette dokumentet verdens land oppfordrer til en overgang bort fra fossile energikilder.