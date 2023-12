Talen skal holdes under en lukket brifing tirsdag. Senatsleder Chuck Schumer opplyste om Zelenskyjs deltakelse kort tid etter at Det hvite hus varslet at det haster å godkjenne en forespørsel om mer hjelp til Ukraina, Israel og andre sikkerhetsbehov.

President Joe Bidens administrasjon har bedt om 106 milliarder dollar – rundt 1140 milliarder kroner. De advarer mot at Ukrainas innsats for å forsvare seg mot den russiske invasjonen kan stoppe opp uten fortsatt amerikansk hjelp.

Også utenriksministeren, forsvarsministeren og flere av dem som jobber med rikets sikkerhet, skal delta i brifingen.