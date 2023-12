– På Cop 28 i dag nådde verdens ledere en ny historisk milepæl – de forpliktet seg, for første gang, til en overgang bort fra de fossile brennstoffene som truer vår planet og våre folk, sier Biden i en uttalelse.

– Mens det stadig er vesentlig arbeid igjen for oss å gjøre for å holde 1,5-gradersmålet innen rekkevidde, tar dagens avtale oss et viktig steg nærmere, legger han til.

Avtalen tar til orde for en overgang bort fra fossile energikilder, men ikke utfasing, og den oppfordrer til mer handling dette tiåret.

Videre forplikter den igjen landet til nullutslipp innen 2050, i håp om å nå det stadig mer flyktige 1,5-gradersmålet, altså målet om å begrense den globale oppvarmingen til 2 grader over førindustriell tid og aller helst 1,5 grad.

FN-beregninger har vist at kloden er på vei mot 2,9 graders oppvarming – selv om alle land når sine egne mål om utslippskutt.