Rishi Sunak skal mandag forklare seg for komiteen som gransker myndighetenes håndtering av koronapandemien.

Storbritannia var blant de hardest rammede landene under koronapandemiens første år. Fra våren 2020 til juli 2021 døde nesten 130.000 mennesker i landet med viruset i kroppen.

Sunak var finansminister til daværende statsminister Boris Johnson og var blant flere i regjeringen som ble beskyldt for å ikke ta viruset på alvor.

– Dr. Død

I august 2020 oppmuntret Sunak folk til å gå tilbake til restauranter etter måneder med nedstengning.

Regjeringens vitenskapelige rådgivere har forklart for komiteen at de ikke visste om kampanjen «Eat Out to Help Out», som i ettertid ble pekt ut som en av årsakene til en ny koronabølge.

– Kampanjen førte til at jeg på den tiden kalte Sunak for «Dr. Død» i meldinger til kollegaer, sa en av rådgiverne til komiteen.

Forrige uke forklarte Boris Johnson seg for komiteen over to dager. Da beklaget han overfor familiene til briter som døde av koronasykdom. Samtidig sto han fast ved at regjeringen hans hadde håndtert pandemien godt.

Opprør i egne rekker

Mens Sunak må sitte skolerett for komiteen og svare på spørsmål i seks timer, skal hans konservative partifeller diskutere om de skal støtte et forslag for å redde Sunaks kontroversielle asylavtale med Rwanda.

Sunak står overfor et opprør i eget parti etter at han torsdag la fram en plan om at asylsøkere skal sendes til Rwanda uansett hva Den europeiske menneskerettsdomstolen måtte mene.

Høyresiden i partiet mener statsministeren ikke er streng nok og vil trekke landet fra den europeiske menneskerettskonvensjonen for å få asylpolitikken gjennomført. Venstresiden er på sin side bekymret for at lovforslaget trosser britiske domstoler.

I november slo Storbritannias høyesterett fast at planen er lovstridig fordi Rwanda ikke er et trygt land for flyktninger. Politikken er nøkkelen til Sunaks løfte om å stoppe flyktninger som tar seg til Storbritannia over Den engelske kanal.

Lovforslaget har sin første avstemning i Underhuset tirsdag.