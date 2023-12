En av avisa s journalister fant restene av tre artillerigranater etter angrepet på Dheira nær grensa til Israel i oktober og fastslo at produksjonskoder viser at de er laget i USA i 1989 og 1992, og at de inneholdt hvitt fosfor.

En talsmann for Det hvite hus, John Kirby, sier at de er uroet av meldinger om at Israel bruker hvitt fosfor, og at de vil søke mer informasjon.

Ni sivile ble såret i angrepet som satte fyr på minst fire hus i Dheira. Byen ligger rett overfor en israelsk radarstasjon, og Hizbollah skyter ofte ut raketter fra området rundt byen.

Hvitt fosfor produserer en kraftig røyksky som kan skjule troppebevegelser på et stort område. Om det kommer i kontakt med hud, kan det brenne seg fast og lage store, potensielt dødelige brannsår.

Bruken av hvitt fosfor er lovlig på slagmarken, men i sivile områder kan det være forbudt i henhold til folkeretten.

Fotografier og videoer fra angrepet som er verifisert av Amnesty International, viser de karakteristiske hvite båndene av røyk over Dheira 16. oktober. Innbyggerne sier at angrepet varte i flere timer, og at de var sperret inne i husene sine til det var over.

Både Amnesty og Human Rights Watch har fastslått at granatene har sin opprinnelse i USA. Amnesty mener angrepet bør etterforskes som en krigsforbrytelse.