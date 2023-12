– Norge synes det er svært kritikkverdig at Iran fortsatt henretter mindreårige som Hamidreza Azari, som ble pågrepet som 16-åring, og henrettet på fredag da han var bare 17 år, sier statssekretær Andreas Kravik (Ap) i Utenriksdepartementet til Nettavisen.

Det iranske regimet har vedtatt internasjonale konvensjoner som forbyr dødsstraff for forbrytelser begått av mindreårige. Likevel ble 17 år gamle Azari hengt av iranske myndigheter forrige uke for et drap han skal ha begått i en slåsskamp ett år tidligere.

– Det bør ikke herske noen tvil i Norge og i Iran om at Norge prinsipielt er mot alle former for dødsstraff og på det sterkeste fordømmer henrettelsen av en mindreårig, sier Kravik.

Menneskerettighetsgruppene har sagt at henrettelsen markerer enda et iransk brudd på FN-konvensjonen om barns rettigheter, som definerer barn som enhver person under 18 år.