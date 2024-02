– Jeg, som mange andre, ønsker å se en slutt på kampene så snart som mulig, sa han.

Uttalelsene kommer kort tid før prinsen denne uken skal møte humanitære hjelpearbeidere, samt delta i en diskusjon med unge mennesker om antisemittisme i en synagoge i London.

– Det er et desperat behov for mer humanitær støtte til Gaza. Det er avgjørende at bistand kommer inn, og at gislene blir løslatt.

Det er ikke ofte kongefamilien i Storbritannia uttaler seg om internasjonale konflikter.