Uttalelsen kommer få timer etter at en talskvinne for Navalnyj opplyste at moren hans lørdag hadde fått utlevert liket av sønnen.

Dødsfallet til den russiske regimekritikeren ble fredag 16. februar kunngjort av ledelsen i straffekolonien i Sibir der Navalnyj sonet en lang fengselsstraff.

– Vi ber den russiske regjeringen om å oppklare omstendighetene rundt hans død, skriver G7-landene i en uttalelse.

– Vi hyller også det ekstraordinære motet til Aleksej Navalnyj og støtter hans kone, barn og kjære. Han ofret sitt liv i kampen mot Kremls korrupsjon og for frie og rettferdige valg i Russland, sier G7-landene videre.

Dødsårsaken til Navalnyj er ikke kjent, og medarbeiderne hans har opplyst at det på dødsattesten kun står at han døde av naturlige årsaker. Men både familien og vestlige ledere legger ansvaret for dødsfallet på russiske myndigheter og president Vladimir Putin.

Navalnyjs familie ble lenge nektet tilgang til liket, først torsdag denne uken fikk moren Ljudmila Navalnaja lov å se sin døde sønn på likhuset i byen Salekhard. Og det gikk enda to dager før hun fikk utlevert liket.

Hvor, når og hvordan begravelsen skal skje er ennå ikke bestemt. Navalnyjs talskvinne Kira Jarmysj skriver på X/Twitter at hun ikke vet om myndighetene vil tillate at han blir begravet slik familien hans ønsker.