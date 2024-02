– Drepingen må ta slutt, sier Lula, som torsdag besøkte Egypts hovedstad Kairo der han møtte president Abdel Fattah al-Sisi.

Under et besøk i hovedkvarteret til Den arabiske liga understreket Brasils president at han også fordømmer Hamas-angrepet på sivile israelere 7. oktober.

– Men Israels svar er uforholdsmessig, vilkårlig og uakseptabelt, sa han.

Lula understreket at palestinerne må få sin egen stat og mener at det trengs reformer i FNs sikkerhetsråd for å sikre dette. Brasil krever flere permanente medlemmer i rådet og mener at ingen land bør ha vetomakt.

– Det er i dag de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet som skaper krig, sier han.

– De flernasjonale institusjonene som ble dannet for å løse slike problemer, fungerer ikke. Det er derfor Brasil vil arbeide for å få til nødvendige endringer i globale styringsorganer, og vi håper på Egypts støtte, sa Lula på pressekonferansen sammen med Sisi.