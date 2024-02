USAs visepresident Kamala Harris og utenriksminister Antony Blinken får en tøff oppgave med å overbevise både allierte og statsledere fra en lang rekke land om at USA ikke har til hensikt å bryte sine Nato- eller sikkerhetsforpliktelser.

Fredag skal Harris ifølge Reuters holde en større tale om viktigheten av at USA tar et globalt lederskap.

Skapt furore

Trumps uttalelser for mindre enn en uke siden om at han ikke vil forsvare Nato-allierte dersom de «ikke har betalt regninga», har skapt voldsom furore, både i Nato og EU, blant annet fra den mektige EU-kommissæren Thierry Breton.

– Vi kan ikke gamble med Europas sikkerhet hvert fjerde år. Det amerikanske demokratiet er sykt, sa han til fransk TV tidligere denne uka.

I EU har uttalelsene virkelig satt fart i debatten om hvordan man kan styrke forsvaret for å sikre seg mot et eventuelt amerikansk frafall.

Også på torsdagens forsvarsministermøte i Nato preget Trump stemningen.

Melding til USA

Nato-sjef Jens Stoltenberg måtte gjenta en rekke ganger at han ikke tror Trump mener alvor.

Samtidig benyttet han enhver anledning til å sende et budskap til amerikanerne om at et sterkt Nato er i USAs egen interesse.

Hensikten er blant annet å få den amerikanske Kongressen til å godkjenne en større hjelpepakke til Ukraina. Særlig Trump-tilhengere er skeptiske til å gi mer penger til Ukraina.

– Tregheten med å få pakken igjennom har allerede hatt konsekvenser for ukrainske soldater på slagmarken, påpekte Stoltenberg på en pressekonferanse torsdag.

Zelenskyj på plass

Sikkerhetskonferansen i München (MSC) regnes for å være blant verdens viktigste sikkerhetspolitiske møteplasser.

I år er minst 50 statsledere og representanter fra 100 land ventet til konferansen. Øverst på dagsordenen står krigen i Ukraina, som nå nærmer seg toårsmerket med stormskritt, og konfliktene i Midtøsten.

Blant dem som blir å finne på det ærverdige konferansehotellet Bayerischer Hof er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som kombinerer turen til München med en sjarmoffensiv til europeiske hovedsteder i håp om å få mer våpen.

Statsledere på rekke og rad

Også Israels president Isaac Herzog og Kinas utenriksminister Wang Yi blir å finne i München – i tillegg til en lang rekke europeiske statsledere, deriblant Frankrikes Emmanuel Macron, Tysklands Olaf Scholz og Storbritannias utenriksminister David Cameron.

Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Støre skal blant annet delta i et panel om energisikkerhet og et panel om konflikten i Midtøsten, mens Eide skal åpne et panel om sikkerheten i Arktis. Eide skal i tillegg møte både EU-kommisjonens visepresident Maros Sefcovic og EUs utenrikssjef Josep Borrell.