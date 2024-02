- Dette er en trist dag for alle som har hatt håp om et bedre Russland, sier Solberg til NTB.

Fredag meldte russiske fengselsmyndigheter at Navalnyj er død. Han ble 47 år gammel. Solberg kaller ham "en av de aller tydeligste og viktigste motstemmene til Vladimir Putins regime."

Hun peker på at han overlevde et drapsforsøk sommeren 2020, da han ble forgiftet med nervegiften novitsjok og måtte evakueres til et sykehus i Berlin. Da han ble friskmeldt, reiste han tilbake til Russland, vel vitende om at han kom til å bli pågrepet.

- Han har i lang tid blitt holdt fengslet under uverdige forhold, på grunnlag av anklager som er rent oppspinn. Mange har med rette vært bekymret for helsen hans, og nå har han måttet betale den aller dyreste prisen, sier Solberg.

Høyre-lederen kommer med samme budskap som utenriksminister Espen Barth Eide (Ap).

- Uansett dødsårsak ligger hovedansvaret for hans død på russiske myndigheter.