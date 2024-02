Selskapet som driver tårnet, SETE, har bedt alle med billett til Eiffeltårnet om å sjekke deres nettsider før de kommer, eller eventuelt utsette besøket. De lover også refusjon.

Det er andre gang på to måneder at ansatte i Eiffeltårnet streiker. Fagforeningene har kritisert SETE for å basere forretningsmodellen på det de mener er urealistisk høye framtidige besøkstall og urealistisk lave kostnader for reparasjoner og vedlikehold. De ønsker også at kommunen skal bidra mer for å holde tårnet i stand.

Fagforeningene mener myndighetene i Paris krever for mye i leie av SETE, slik at det ikke kommer tilstrekkelige midler til nødvendig vedlikehold. De reagerer på at myndighetene ikke har villet møte representantene for fagforeningene, og mener de ikke tar det alvorlig.

Besøkstallene ved Eiffeltårnet falt dramatisk under koronapandemien, men økte igjen til 5,9 millioner i 2022 og 6,3 millioner i fjor. Tre av fire besøkende er utlendinger. Paris ventes å få storinnrykk av turister i sommer i forbindelse med sommer-OL. Blant vedlikeholdsarbeidet som fagforeningene mener trengs er et nytt strøk maling.