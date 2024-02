Norge er på tynn is i olje- og gasspolitikken, mener organisasjonene Zero Carbon Analytics, Verdens naturfond WWF, Greenpeace, Oil Change International og Transport & Environment.

De står bak en ny rapport som onsdag legges fram i EU-parlamentet.

– Ingen grunn til å øke produksjonen

Senioranalytiker Murray Worthy fra Zero Carbon Analytics framholder at EUs utfasing av russisk olje og gass har fått europeiske produsenter til å skynde seg for å utvide produksjonen.

– Våre analyser viser at det er det ingen grunn til. EU er på stø kurs mot nullutslipp og trenger ingen ny produksjon, sier han.

I rapporten er tall fra ulike kilder, blant annet fra Det internasjonale energibyrået (IEA) og Rystad Energi, satt sammen og analysert opp mot ulike mulige scenarioer i EU.

Hovedkonklusjonen er at i 2030 vil EUs gassbehov ha falt med 32 prosent.

Dersom EU skal oppfylle sine nye klimamål med 90 prosent utslippskutt innen 2040, vil tilbudet overstige etterspørselen allerede i 2035, ifølge rapporten. Altså om bare drøyt ti år.

Økonomisk risiko

– Rapporten viser tydelig at EUs beslutning om å kutte ut fossile brensler fra Russland ikke er noen unnskyldning for Norge til å lete etter mer olje og gass, sier danske EU-parlamentsmedlemmet Niels Fuglesang fra den sosialdemokratiske partigruppa S & D.

95 prosent av all gass produsert på norsk sokkel går i dag til EU og Storbritannia.

Linda Kalcher fra klimatankesmia Strategic Perspectives i Brussel påpeker at den fallende gassetterspørselen i EU er irreversibel.

– Både forbrukere og virksomheter velger grønne teknologier siden de nå er blitt rimeligere. Å investere i mer boring kan innebære en høy økonomisk risiko, sier hun.

Onsdag kommer også Intstitute for energy economics and financial analysis (IEEFA) med nye tall som viser at etterspørselen etter gass i EU nå er på sitt laveste på ti år.

Peker på EU

Regjeringen peker på sin side gjerne på EU når de argumenterer for å gi nye letetillatelser. I januar ble 62 nye utvinningstillatelser delt ut – 29 i Nordsjøen, 25 i Norskehavet og åtte i Barentshavet.

I snitt tar det 17 år fra man gjør et funn til produksjonen av olje eller gass starter, ifølge Verdens naturfond WWF.

Som NTB tidligere har omtalt, har EU også satt foten ned for langsiktige gasskontrakter fra 2049.

– I utakt med klimamål

Miljøorganisasjoner reagerer omtrent likelydende på rapporten.

– Dette er nok et ledd i beviskjeden på at norsk petroleumspolitikk er i utakt med klimamålet, mener kampanjeleder Silje Lundberg i organisasjonen Oil Change International.

– Norske myndigheter må åpne øynene, sier hun.