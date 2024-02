Ifølge det statlige nyhetsbyrået Anadolu skal de sju pågrepne ha overlevert opplysninger via privatdetektiver, men det er ikke kjent hvilken informasjon de skal ha forsynt Mossad med.

De sju ble pågrepet av tyrkisk politi og MIT-agenter i Istanbul og Izmir fredag. Ytterligere to mistenkte skal ha blitt pågrepet tidligere

I januar ble 34 mennesker pågrepet av tyrkisk politi, anklaget for å ha spionert for Israel og for å ha planlagt overfall og bortføringer av utlendinger i Tyrkia.