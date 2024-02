Trump, som ligger klart best an blant de republikanske kandidatene, ønsker å møte demokraten Biden umiddelbart. Det sier den tidligere presidenten i et radiointervju mandag med den konservative kommentatoren Dan Bongino.

– Vi burde møtes til debatt for landets beste, sier Trump.

Biden kommenterte samme dag utspillet under et besøk i Las Vegas.

– Hvis jeg var ham, ville jeg også ha ønsket å møte meg til debatt. Han har ikke noe å finne på, sier Biden.