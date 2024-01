Tidligere har ABC News meldt at minst én person er død, med henvisning til politikilder. Ifølge APs kilder døde gjerningspersonen tilsynelatende av selvpåførte skuddskader.

En av de som ble skutt var en skoleansatt, melder nyhetsbyrået videre.

Byens politisjef Adam Infante sier på en pressebrifing at det er flere ofre for skyteepisoden, men at situasjonen er under kontroll. Han ga ikke ytterligere informasjon.

– Det er fremdeles uklart hvor mange som er såret eller hvor alvorlig skadd de er, men vi jobber med å finne ut av det. Det er ingen ytterligere fare på stedet, sier Infante.

NBC skriver også at USAs president Joe Biden er informert om situasjonen. Det står et stort antall politibiler og ambulanser ved bygningen som huser både byens ungdomsskole og videregående skole.

Den videregående skolen er en del av et skoledistrikt med 1785 elever. Det var første skoledag etter ferien for elevene i byen.

Perry ligger omtrent 65 kilometer fra delstatshovedstaden Des Moines.